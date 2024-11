Szokujące sceny w Gruzji. "Twierdza wali się od środka"

W sobotę rano policja zakończyła rozpędzanie protestu na Alei Rustawelego w Tbilisi. Trwało to prawie siedem godzin. Rano siły bezpieczeństwa zepchnęły demonstrantów z powrotem na stację metra, otaczając ich kordonem. Doszło tam do aresztowań.

Później w telewizyjnym oświadczeniu Salome Zurabiszwili oceniła, że trwające od czwartku protesty to "ruch bezprecedensowy".

Ekspert o decyzji premiera Gruzji: To dopiero początek

Zurabiszwili wezwała policję prewencyjną, by "nie podnosiła ręki" na protestujących.

Premier Irakli Kobachidze zapowiedział w czwartek, że Gruzja nie podejmie negocjacji o przystąpieniu do UE ani nie skorzysta z unijnych grantów budżetowych aż do końca 2028 roku. Prezydentka Gruzji Salome Zurabiszwili oświadczyła, że rząd w ten sposób wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Na ulicach gruzińskich miast doszło do protestów i starć z policją.