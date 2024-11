Starcia w Tbilisi. Dziennikarze poszkodowani

W centrum Tbilisi w nocy z czwartku na piątek doszło do gwałtownych starć między policją a uczestnikami protestu przeciwko zawieszeniu rozmów o wstąpieniu Gruzji do Unii Europejskiej do 2028 roku. Około dziesięciu dziennikarzy zostało poszkodowanych, a obrońcy praw człowieka oskarżają policję o stosowanie nieproporcjonalnej siły.