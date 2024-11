Protesty w Gruzji. Seniorka do sił specjalnych: "upokarzające"

W Tbilisi i innych miastach Gruzji ludzie protestują przeciwko decyzji rządu o zawieszeniu rozmów o wstąpieniu do UE do 2028 roku .

W czwartek premier Gruzji Irakli Kobachidze oznajmił, że Gruzja sama zawiesza do 2028 r. rozmowy o członkostwie. - Podjęliśmy decyzję, by nie zajmować się kwestią otwarcia rozmów z UE do końca 2028 roku. Również do końca 2028 roku rezygnujemy ze wszelkich budżetowych grantów UE - oświadczył.