Merz mówi "nie" AfD. Kandydat chadecji na kanclerza gotów do rozmów z SPD

Friedrich Merz, mimo krytyki polityki migracyjnej rządu Olafa Scholza, wyraził chęć rozmów z SPD. 31 stycznia chadecy, SPD i Zieloni wspólnie poparli ustawę o ochronie kobiet przed przemocą domową, co Merz uznał z kolei za dowód rozsądku tych partii.

Lider chadeków podkreślił, że zaproszenie Zielonych do rozmów koalicyjnych nie spotkało się z oporem lidera CSU, Markusa Soedera. Merz zaznaczył, że po wyborach będą analizowane możliwości utworzenia większości w Bundestagu.

Merz stanowczo wykluczył współpracę z AfD, podkreślając, że CDU/CSU "zdradziłaby kraj", gdyby podjęła taką decyzję. Merz skrytykował AfD za kwestionowanie wartości Zachodu, UE i NATO. Jak podkreślił lider CDU: "AfD zasadniczo kwestionuje to wszystko, chcąc znaleźć swoje ocalenie i pokój na kolanach Putina".

– To nie jest nasza polityka. I dlatego w żadnym wypadku nie będzie jakiejkolwiek formy współpracy, ani udziału w rządzie, ani tolerancji, ani innych – zaznaczył Friedrich Merz. I dodał wtedy: "Zdradzilibyśmy nasz kraj. Zdradziłbym duszę CDU, gdybym choćby palcem dotknął takiej polityki w Niemczech".

Friedrich Merz, lider opozycyjnej CDU, wezwał kanclerza Olafa Scholza do natychmiastowego głosowania nad wotum zaufania w Bundestagu po rozpadzie koalicji rządowej. Merz podkreślił, że potrzebne są nowe wybory parlamentarne, co poparła frakcja chadecka. Markus Soeder, lider CSU, również wezwał do szybkiego przeprowadzenia wyborów.