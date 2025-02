160 tys. osób na ulicach. Tłumy w Monachium przeciwko skrajnej prawicy

Demonstracja przebiegała pokojowo, bezpieczeństwa strzegło ok. 300 policjantów. Protest był bezpośrednio spowodowany poparciem przez Bundestag wniosku chadecji o odsyłanie osób ubiegających się o azyl, co było możliwe dzięki głosom AfD. Finalnie jednak w piątek projekt ustawy o ograniczeniu imigracji nie uzyskał większości.

W Niemczech rośnie poparcie dla prawicowo-populistycznej partii AfD, co budzi sprzeciw wielu obywateli. W Berlinie i Kolonii odbyły się masowe demonstracje przeciwko prawicowemu ekstremizmowi, z udziałem ok. 100 tys. osób. Organizatorzy, w tym Campact i Fridays for Future, wyrazili sprzeciw wobec planów zaostrzenia polityki migracyjnej przez Friedricha Merza.