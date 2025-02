Rosyjski szturm zakończył się katastrofą. Wysłali ich na pewną śmierć

Warto zauważyć, że na froncie "walczą" nie tylko drony kamikadze. Ukraina od dawna używa dronów z pełnowymiarowymi bombami do ataków .

Są zdolne do przenoszenia i zrzucania bomb o wadze 250 kg.

Dużą zaletą tych konstrukcji jest fakt, iż drony te są wielokrotnego użytku. Oznacza to, że po zrzuceniu bomby wracają do bazy, gdzie są przygotowywane do kolejnych misji.