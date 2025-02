36 osób zginęło. Dramat w Meksyku

Do wypadku doszło na trasie z Cancun do Comalcalco w stanie Tabasco. Ciężarówka z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwny pas ruchu, co doprowadziło do czołowego zderzenia z autobusem. W wyniku kolizji pojazd przewożący pasażerów stanął w ogniu, co przyczyniło się do wysokiej liczby ofiar.