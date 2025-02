Rosjanie wydali komunikat. "Uderzenie zewnętrzne"

Firma Rostelekom poinformowała, że ​​awaria nie miała wpływu na dostęp abonentów do sieci, a prace naprawcze są w toku.

Incydent ten przypomina wcześniejsze przypadki, kiedy doszło do uszkodzenia kabli podmorskich na dnie Morza Bałtyckiego. Do ostatniej takiej sytuacji doszło pod koniec stycznia, kiedy uszkodzony został podmorski kabel światłowodowy położony na dnie Bałtyku między zachodnim wybrzeżem Łotwy a szwedzką wyspą Gotlandia. Kabel ten mógł uszkodzić bułgarski Statek Vezhen, ale nie było to działanie celowe.