Eskalacja konfliktu chińsko-filipińskiego? Pekin wzywa do zaprzestania

Rzecznik ministerstwa obrony wezwał Filipiny "do zaprzestania wszelkich oświadczeń, które mogłyby doprowadzić do zaostrzenia sprzeczności i eskalacji sytuacji, a także do zaprzestania wszelkich naruszeń i prowokacji". - Chiny będą nadal podejmować zdecydowane i zdecydowane środki w celu zdecydowanej ochrony swojej suwerenności terytorialnej oraz praw i interesów morskich - dodał.