Filipiny stawiają Chiny do pionu. Ambasador mocarstwa z przytartymi uszami

Jak informuje Reuters, chiński okręt straży przybrzeżnej zderzył się z cywilną łodzią zaopatrzeniową zakontraktowaną przez Filipińską Marynarkę Wojenną w pobliżu Drugiej Ławicy Thomasa stanowiącej cześć Archipelagu Spratly. Do incydentu doszło w niedzielę we wczesnych godzinach porannych. Około dwóch godzin później wydarzyła się druga morska kolizja, tym razem z udziałem okrętu należącego do chińskiej milicji morskiej i łodzi filipińskiej straży przybrzeżnej.