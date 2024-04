Dziennikarze startowali z list PiS. Wyborcy zdecydowali

Najgorszy wynik spośród wszystkich kandydatów

Kilka tygodni temu ogłoszono, że Lipski będzie kandydował do rady miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju z listy Prawa i Sprawiedliwości. Dostał ósme miejsce w okręgu wyborczym nr 2. Na listę PiS oddano tam w sumie 3349 głosów. Jędrzej Lipski zdobył 23, co daje 0,26 proc. wszystkich głosów oddanych na listę partii w tym okręgu. To najgorszy wynik spośród wszystkich kandydatów.