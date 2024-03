W mediach wspierali PiS. Teraz chcą do władzy

Transfery z mediów do biur prasowych, działów PR, czy polityki nie są niczym nowym. Choć to często bilet w jedną stronę, to wiele osób decyduje się na taki krok. Wątpliwości budzą jednak sytuacje, kiedy dziennikarz nie porzuca swojego zajęcia, a kandyduje w wyborach. A nawet zapowiada, że jeśli zdobędzie mandat, będzie dziennikarzem i politykiem jednocześnie.