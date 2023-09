Chciał ominąć korki? Morawiecki wybrał samolot

"Premier bardzo dosłownie obchodzi Dzień bez Samochodu. Do Lublina leci samolotem. Dziś spotkanie z mieszkańcami Świdnika" - pisze w mediach społecznościowych dziennikarz TVN24 Artur Molęda. Do wpisu reporter dołączył zrzut ekranu z serwisu Flightradar24, na którym widać lecący do Lublina samolot rządowy.