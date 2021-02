Małopolska. Dziecko z raną głowy. Matka była pijana

Jak informuje na swojej stronie policja, dyżurny chrzanowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwej matce opiekującej się 2-letnim synem, który rozbił sobie głowę i trafił do szpitala.

Patrol policji pojechał do mieszkania matki 2-latka. Tam już na klatce zastał upojonego alkoholem mężczyznę, który został zabrany do wytrzeźwienia. Wchodząc do mieszkania, policjanci zwrócili uwagę na porozstawiane na ławie butelki po alkoholu, świadczące o libacji.