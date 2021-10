Dzieci z Michałowa wywiezione na granicę. Kaczyński: to jest właśnie humanitarne

Sytuację dzieci z Michałowa skomentował w sobotę prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. - Te dzieci zostały objęte odpowiednia opieką, ale nie mogliśmy rozdzielić rodzin. Rodzice nie chcieli złożyć odpowiednich dokumentów w Polsce, no to zostali razem z dziećmi odstawieni na teren Białorusi - stwierdził na antenie RMF FM, podkreślając, że "to jest właśnie humanitarne".