Mur na granicy polsko-białoruskiej. Sejm zdecydował

W środę późnym wieczorem Sejm skierował projekt do dalszych prac w komisji. Nie odbyło się to jednak bez kłótni. - Z dużym prawdopodobieństwem, w zasadzie z pewnością, my w ogóle nie będziemy dyskutowali czy instrument, który proponujecie dzisiaj, czyli wybudowanie muru, będzie skuteczne czy nie, bo wy tego muru po prostu nie wybudujecie - stwierdziła posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska.