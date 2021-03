Dyrektor szpitala w Radomiu zawieszony. Jest decyzja ministra zdrowia

Dyrektor szpitala w Radomiu zawieszony. Niedzielski: sytuacja wymaga trudnych decyzji

Jak dalej stwierdził, szpitale tymczasowe w Polsce powstawały właśnie po to, by pomóc w "walce z pandemią podczas rozbijania się trzeciej fali". – Niestety z kilku miejsc, z kilku szpitali docierają do nas sygnały o trudnej współpracy wojewodów z lokalnymi samorządami, z dyrektorami szpitali. To nie jest czas, w którym możemy poświęcać energię na takie niesnaski i brak dobrej komunikacji – kontynuował minister.