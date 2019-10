Dymisja szefa NIK Mariana Banasia? Nitras i Budka chcą reakcji od Witek. Błyskawiczna odpowiedź

Marian Banaś złożył wniosek o rezygnację z funkcji na rzecz marszałek Sejmu - twierdzą posłowie PO. Domagali się zajęcia stanowiska w tej sprawie. Elżbieta Witek zareagowała błyskawicznie i zdementowała te informacje.

W starym składzie większość w Senacie ma PiS, a w nowym opozycja. - Jeśli to się potwierdzi to mamy do czynienia ze skandalicznym łamaniem prawa. To będzie kpina. Chcemy zadać pytanie Elżbiecie Witek, czy chce zmienić porządek obrad Sejmu - mówił na konferencji prasowej Sławomir Nitras.