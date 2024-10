Dymisja po tekście WP? Bodnar o niejasnych interesach wiceministra z PSL

Odniósł się także do trzech słów, które we wtorek zdradził Donald Tusk: "Macierewicz, prokuratura, zdrada". Zapytany, czy pojawi się w kontekście Antoniego Macierewicza zawiadomienie do prokuratury, powiedział, że z tego co wie, "tu też będą zawiadomienia do prokuratury". - Więcej nie mogę powiedzieć - dodał, dopytywany, czy zarzutem będzie zdrada dyplomatyczna.