Wiceminister do dymisji po tekście WP? Padło pytanie do Bodnara

Wirtualna Polska ujawniła, że wiceminister rozwoju Jacek Tomczak, walczący o dopłaty do kredytów mieszkaniowych, prowadzi kancelarię notarialną, która od lat masowo obsługuje firmy deweloperskie. - Dajmy szansę panu ministrowi, żeby się wytłumaczył, żeby pojawiło się jakieś ustosunkowanie do tego tekstu - mówił w programie "Tłit" minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar. - To, co dla mnie jest bardzo istotne, to że jestem członkiem Rady Ministrów. Uważam, że jeśli jest się członkiem Rady Ministrów to jest to gra zespołowa, w której obowiązuje pewne reguły - mówił. Stwierdził, że wyjaśnieniem sprawy powinny się zająć "odpowiedni przełożeni". Dodał, że na razie nie wie, czy sprawa nadaje się dla prokuratury. - Najpierw przeanalizowałbym ten trop, czy nie dochodzi do konfliktu interesów - mówił rozmówca Patryka Michalskiego.