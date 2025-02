Duda zwrócił się do żony Siewiery. Przekazał jej podziękowania

- Dziękuję wszystkim państwu jeszcze raz za dotychczasową waszą służbę dla Rzeczypospolitej - przekazał Andrzej Duda w czasie swojego przemówienia. - Panu ministrowi Siewierze życzę powodzenia, małżonce dziękuję za wytrzymałość, nie tylko za to, że pan minister mało bywał w domu, bo mieszkacie państwo daleko i trzeba było dojeżdżać, ale także za wszystkie inne aspekty, o których tutaj wspominałem, a które stanowią tę ciemniejszą stronę życia ludzi związanych z polityką i realizujących zadania dla Rzeczypospolitej - podkreślił, zwracając się do żony Siewiery.

- Dziękuję wszystkim państwu, dziękuję najbliższym państwa ministrów - i pana ministra, i pań minister - za to, że zgodzili się na to, że państwo mogliście objąć te nowe zadania i w jakimś sensie zacząć ten nowy etap swojego życia, trochę inny, niż to, co dotychczas. Życzę wszystkim państwu powodzenia, przede wszystkim w realizacji tych zadań - Rzeczpospolita i nasi rodacy - nie mam żadnych wątpliwości - nie tylko na to czekają, ale przede wszystkim bardzo tego potrzebują - stwierdził też prezydent.