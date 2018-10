"Duda spiep... 100-lecie Polski". Ostre słowa o 11 listopada

Andrzej Duda nie pójdzie w Marszu Niepodległości. Mnożą się komentarze na ten temat. Ostro wypowiedział się także Włodzimierz Czarzasty. Podsumowując wydarzenia 11 listopada, stwierdził, że prezydent "spiep... 100-lecie Polski".

- Spiep.... 100-lecie Polski, to potrafi tylko pan prezydent Andrzej Duda. To jest tak dziwne i tak śmieszne - zapraszanie na imprezy, na które się potem samemu nie chodzi. Impreza przyprawiona pieprzem myślenia: trochę zadymy, trochę fajnego, lajtowego faszyzmu. Bez gości zagranicznych - podsumował.

Jednocześnie powiedział, że nie poszedłby w tym samym Marszu Niepodległości, w którym wziąłby udział prezydent. - Nie chodzi się w pochodzie z osobami, które są antydemokratyczne. Dodał, że ma także w tej sprawie dystans do Donalda Tuska. - Mam apel: panie Donaldzie, panie Andrzeju: idźcie wspólnie, zapowiedzieliście, to zróbcie to - zaapelował na koniec.