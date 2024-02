Duda o nuklearnym parasolu nad Europą. "Absolutnie pozytywnie"

- Mamy świadomość, że musimy budować własny potencjał militarny - podkreślił. - I robimy to. Wydajemy w tej chwili ponad 4 proc. PKB. To są potężne wydatki, które realizujemy za zgodą polskiego społeczeństwa. Ludzie mają świadomość potencjalnego zagrożenia ze strony Rosji, widzą, co się dzieje na Ukrainie. Ale, co oczywiste, mamy też świadomość różnicy potencjałów między Polską a Rosją i wiemy o tym, że gdyby do czegoś doszło, to obecność i wiarygodność Sojuszu Północnoatlantyckiego ma tu znaczenie fundamentalne - podkreślił.