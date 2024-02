Andrzej Duda potwierdza. Były rozmowy o wysłaniu żołnierzy na Ukrainę

- Jeśli chodzi o konkluzje, najważniejsza jest taka: mam nadzieję, że w najbliższym czasie, wspólnymi siłami, zdołamy przygotować istotne dostawy amunicji dla Ukrainy, bo to jest tutaj najważniejsze. Była jedna konkretna propozycja zgłoszona, nie mogę ujawniać szczegółów, ale rzeczywiście to jest coś, co jest Ukrainie ogromnie potrzebne, to jest coś, co zgłaszał w ostatnim czasie wielokrotnie prezydent Wołodymyr Zełenski - powiedział Duda.