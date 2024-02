Putin coraz częściej mówi o Polsce. "Sygnał ostrzegawczy"

Wehowski przypomina, że na początku lutego br. w wywiadzie z amerykańskim dziennikarzem Tuckerem Carlsonem prezydent Rosji obwinił Polskę za wybuch drugiej wojny światowej, mówiąc, że "nie wykazała chęci do kompromisu, a Hitler nie miał innego wyjścia, jak tylko zrealizować swoje [wojenne] plany". Putin użył argumentu, który reżim Adolfa Hitlera wykorzystał już wcześniej do uzasadnienia inwazji na Polskę w 1939 roku, że Polska została "zmuszona" do wojny z Niemcami przez mocarstwa zachodnie" – pisze niemiecki historyk.