Duda: na 100 lat niepodległości mamy 105 pomników historii. Wśród nich Stocznia Gdańska

W poniedziałek w Warszawie odbyła się uroczysta gala „100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości”. Prezydent RP, Andrzej Duda ustanowił 14 nowych pomników , wśród nich znalazła również Stocznia Gdańska.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystej gali "100 Pomników Historii na Stulecie Odzyskania Niepodległości". "Bardzo się cieszę, że na 100 lat niepodległości mamy 105 pomników historii. To świadectwa dziejów naszej ziemi, dziejów Polski. Mówimy czasem o tym okresie "sto lat z tysiąca". Większość tych obiektów z listy tworzonej od 1994 r., od kiedy utworzono tytuł pomnika historii, to obiekty znacznie starsze niż to stulecie" – powiedział Andrzej Duda, cytowany przez PAP.