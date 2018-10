Dramatyczne skutki suszy. Karp na Święta będzie drogi

- Już teraz za kilogram lustrzenia płaci się 17 zł, czyli o 5 zł więcej niż przed rokiem - mówi "Super Expressowi" właściciel gospodarstwa rybackiego w Międzyrzeczu (woj. lubuskie). A to dopiero początek, bo przed Świętami ceny poszybują jeszcze wyżej. W większości sklepów przekroczą 20 zł/kg.

- Zaczęliśmy później niż zwykle, bo temperatury były tak wysokie, że ryby migrowały w poszukiwaniu tlenu. To uniemożliwiało połowy - skarżą się w rozmowie z "Super Expressem" rybacy pracujący na stawach w Kursku koło Międzyrzecza.

Tata sytuacja powoduje, że wiele odłowionych okazów zamiast na handel trafi do zimochowów - zbiorników, w których przetrwają do wiosny. Te, które są tylko trochę za małe, do połowy grudnia będą jeszcze dokarmiane w wodnych magazynach.