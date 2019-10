WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Dramat tygrysów na granicy polsko-białoruskiej. Jest nadzieja dla zwierząt Chcemy wziąć wszystkie tygrysy. Oczekujemy na protokół zatrzymania tych zwierząt i jak tylko go otrzymamy, to pakujemy je i bierzemy do siebie - deklaruje poznańskie ZOO. Mowa o zwierzętach, które w ciasnych klatkach jechały transportem z Włoch do Rosji. Zostały zatrzymane na polsko-białoruskiej granicy. Dalszą podróż tygrysów w takich warunkach uznano za niezgodną z unijnymi normami. Tygrysy w klatkach w ciężarówce na polsko-białoruskiej granicy w Koroszczynie (PAP) Tygrysy wciąż są przetrzymywane w klatkach w ciężarówce, która została zatrzymana polsko-białoruskiej granicy. Teraz stoi ona na parkingu w Krotoszczynie (woj. lubelskie). W środę na polecenie Granicznego Lekarza Weterynarii zwierzęta są karmione i pojone. Sprzątnięto też i zdezynfekowano ich klatki. Do części z nich przez ponad tydzień nie było dostępu, są w złym stanie. Graniczny Lekarz Weterynarii szukał od tygodnia miejsca, gdzie zwierzęta mogłyby przebywać na stałe. To muszą być ogrody zoologiczne, które mają odpowiednią infrastrukturę do przyjęcia tygrysów. - Wysłałem dziś do wszystkich województw zapytanie. Na razie mam odpowiedzi z trzech, że takiej możliwości nie ma. Tylko Poznań zadeklarował chęć przyjęcia - mówi WP Jarosław Nestorowicz, graniczny lekarz weterynarii. Poznańskie ZOO na początku informowało, że przyjmie dwa tygrysy. W środę jednak zadeklarowało, że chce wziąć do siebie całą grupę. - Otrzymaliśmy pozwolenie miasta na zatrzymanie wszystkich dziewięciu tygrysów - mówi WP Małgorzata Chodyła, rzecznik poznańskiego ZOO. Z otrzymanych wpłat, m.in. od WWF, wybuduje dodatkowy wybieg dla przyjętych zwierząt. Ciężarówka z tygrysami w Koroszczynie Ciężarówka z 10 tygrysami uwięzionymi w niewielkich klatkach wyjechała z Rzymu 22 października. Jechała do Dagestanu - republiki Federacji Rosyjskiej. Według nieoficjalnych informacji są to zwierzęta z cyrku, zostały komuś podarowane i mają być umieszczone w ogrodzie zoologicznym w Rosji. Ciężarówka utknęła na polsko-białoruskim przejściu granicznym w Koroszczynie. Białorusini nie chcieli jej wpuścić. Najpierw okazało się, że kierowcy nie mają białoruskich wiz. Potem, gdy transport przejął Rosjanin, białoruskie służby stwierdziły, że brakuje wymaganych przy transporcie żywych zwierząt dokumentów. Ciężarówka z tygrysami w klatkach stanęła więc na parkingu przy przejściu granicznym. Do Rosji jechać nie może, a właściciel zwierząt nie zgadza się na ich powrót do Włoch - informuje portal poznan.wyborcza.pl. Jeden z tygrysów nie zniósł trudów podróży i padł.