Doniesienia o interwencji w sprawie Izby Dyscyplinarnej SN. "KE wystąpi do TSUE"

Holenderski dziennikarz donosi o interwencji unijnej instytucji w sprawie sytuacji w polskim sądownictwie. "Komisja Europejska wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o zawieszenie w działaniu Izby Dyscyplinarnej SN" - pisze.

Komisja Europejska ma chcieć natychmiastowego zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej SN do czasu rozstrzygnięcia postępowań toczących się w jej sprawie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "KE we wtorek wystąpi do TSUE z wnioskiem" - informuje na Twitterze holenderski dziennikarz Jenne Jan Holtland. Powołuje się przy tym na "bardzo wiarygodne źródła".