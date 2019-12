KRS nie przestanie nominować sędziów. Mimo wyroku Sądu Najwyższego

- Pomimo wyroku Izby Pracy Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa nie przestanie nominować sędziów - powiedział sędzia Leszek Mazur, przewodniczący Rady. Zapowiedział też opiniowanie kolejnych kandydatów.

- Pomimo rozstrzygnięcia Izby Pracy, KRS nie przestanie nominować sędziów. Będziemy rekomendowali kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, ale także rozstrzygali konkursy do sądów powszechnych - powiedział PAP sędzia Leszek Mazur, przewodniczący KRS.

Jak zapowiedział, w lutym przyszłego roku KRS wybierze kolejnych sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Na sześć wolnych stanowisk jest 33 kandydatów.

Apel Małgorzaty Gersdorf

W grudniu KRS pozytywnie zaopiniowała do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN profesora Leszka Bieleckiego. W listopadzie zarekomendowała dwie kandydatury do Izby Karnej SN (sędziów Marka Motuka i Igora Zgolińskiego), a do Izby Cywilnej SN sędziego Dariusza Pawłyszcze.