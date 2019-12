MSZ Rosji: Polska miesza historię z obecnymi stosunkami z Rosją

- Polska nie może przestać łączyć historii z obecnymi stosunkami z Rosją, co komplikuje Moskwie i Warszawie rozwijanie stosunków dwustronnych - powiedziała Maria Zacharowa, rzeczniczka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zdaniem Zacharowej, stosunki między państwami można rozwijać na dwa sposoby. Pierwszy, to "uczenie się na błędach z przeszłości i budowanie przyszłości w zrozumieniu historii". Drugi sposób to "niekończące się tworzenie przyszłości zależne od interpretacji historii”. Jak dodała rosyjska dyplomatka, niektórzy członkowie polskiej elity politycznej przyjęli to drugie stanowisko, co uniemożliwia Moskwie i Warszawie rozwijanie stosunków dwustronnych.