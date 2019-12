Małgorzata Gersdorf apeluje do członków Izby Dyscyplinarnej. "Nie orzekajcie"

Małgorzata Gersdorf zaapelowała do sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, by powstrzymali się od orzekania. Prezes SN chce także, by nie podejmowali żadnych czynności w prowadzonych sprawach.

Małgorzata Gersdorf apeluje do członków Izby Dyscyplinarnej. "Nie orzekajcie" (PAP, Fot: Piotr Nowak)

Małgorzata Gersdorf powołuje się w oświadczeniu na wyrok Sądu Najwyższego z 5 listopada 2019 roku. Wynika z niego, że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego, a kontynuowanie jej działalności "stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce"

"Wzywam sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, by powstrzymali się wszelkich czynności orzeczniczych w prowadzonych sprawach" - zaapelowała Gersdorf. Podkreśliła, że należy też podjąć natychmiastowe działania ustawodawcze w celu "rozwiązania problemów leżących u podstaw zapadłych orzeczeń".

Prezes Sądu Najwyższego wskazała w oświadczeniu, że dalsze orzekanie sędziów Izby Dyscyplinarnej SN "może w przyszłości skutkować koniecznością wypłaty przez Polskę na rzecz stron tych postępowań zadośćuczynienia za naruszenie prawa do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd".

Rząd przed tygodniem wyraził zaniepokojenie postępowaniem sędziów, "którzy kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem TSUE z 19 listopada". Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski stwierdził, że zamiast "straszenia i dyscyplinowania sędziów", rządzący powinni "zastanowić się, co mogą zrobić w tej sprawie".