Stanowisko rządu ws. sądownictwa. Rzecznik SN odpowiada

Michał Laskowski zareagował na stanowisko rządu ws. sytuacji w sądownictwie. Rzecznik Sądu Najwyższego stwierdził, że zamiast "straszenia i dyscyplinowania sędziów", rządzący powinni "zastanowić się, co mogą zrobić w tej sprawie".

Rząd powinien ustabilizować sytuację poprzez wydanie konkretnych ustaw - powiedział we wtorek rzecznik Sądu Najwyższego. Sędzia Michał Laskowski przekonywał, że polskie sądy będą się odwoływały do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE.

- W imię tego, żeby sądy były niezawisłe, uczciwe i bezstronne, rząd powinien zastanowić się, co on może zrobić w tej sprawie; ale nie w sensie ustaw dyscyplinujących lub grożeniem odpowiedzialnością karną - podkreślił rzecznik SN.

Odbywały się one w sobotę w całej Polsce. Impuls dały ostatnie wydarzenia - wyrok TSUE oraz to, jak zinterpretował go Paweł Juszczyszyn. Zażądał on ujawnienia list poparcia dla sędziów (członków nowej KRS), którzy wydali wyroki w sprawie, którą badał. - Sędziom nie wolno się bać! - mówił sędzia Juszczyszyn na demonstracji w Warszawie.