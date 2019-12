Rada Ministrów wyraziła zaniepokojenie postawą sędziów kwestionujących status swoich kolegów. W stanowisku opublikowanym na stronach Kancelarii Premiera czytamy, że takie działania prowadzą do chaosu prawnego i budzi niepokój wśród Polaków.



W stanowisku rządu pada oskarżenie o manipulację wydanym 19 listopada br. wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. "Kierowanie przez jednych sędziów pod adresem drugich apeli o wstrzymanie się od orzekania jest działaniem bezprecedensowym, które godzi w niezawisłość sędziowską i podważa zaufanie do wymiaru sprawiedliwości" - czytamy.

Stanowisko Rady Ministrów. Chodzi o wymiar sprawiedliwości

Rada Ministrów podkreśla, że działania podważające konstytucyjny porządek i wpisujące się w kontekst politycznych sporów są "zaprzeczeniem sędziowskiej niezawisłości". Ministrowie z niepokojem odebrali także to, co działo się podczas wieców solidarności z sędziami. Chodzi o postulaty polityczne i niecenzuralne hasła .

Demonstracje poparcia dla sędziów odbywały się w sobotę w całej Polsce. Impuls dały ostatnie wydarzenia - wyrok TSUE oraz to, jak zinterpretował go Robert Juszczyszyn. Zażądał on list poparcia dla sędziów (członków nowej KRS), którzy wydali wyroki, w sprawie, którą badał. - Sędziom nie wolno się bać! - mówił sędzia Juszczyszyn na demonstracji w Warszawie.