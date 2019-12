Małgorzata Gersdorf: Wezwę sędziów do wstrzymania się od działań

Pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Gersdorf zapowiedziała, że wezwie sędziów Izby Dyscyplinarnej, by wstrzymali się od działań. To reakcja na wyrok Sądu Najwyższego.

Małgorzata Gersdorf reaguje na wyrok SN. (PAP)

Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała w czwartek orzeczenie w sprawie pytania prejudycjalnego, które skierowano do TSUE. Podjęto decyzję o uchyleniu uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.

- Na pewno wezwę tych sędziów do tego, by wstrzymali się od działań. Muszę to zrobić pisemnie - zapowiedziała teraz Małgorzata Gersdorf w rozmowie z RMF FM.

Prezes SN podkreśla, że ma ograniczone kompetencje wobec tej nowo powołanej Izby, ale również dodaje: "Nie mam złych stosunków z szefem Izby Dyscyplinarnej, bo to jest mój student". Zapowiedziała, że będzie wzywała parlament i prezydenta do tego, aby "dostosowali prawo do standardów unijnych".

W czwartek decyzję SN komentował rzecznik Sądu Michał Laskowski. - Trudno będzie zignorować to, co powiedział Sąd Najwyższy. Wywody dotyczą Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej w ogóle. Według mnie, sądy będą brały to pod uwagę - powiedział.

Rzecznik SN zaapelował o ustabilizowanie tej sytuacji "w drodze korekt ustaw o KRS i SN”. Dodał, że rząd i parlament powinny podjąć działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji prawnej w Polsce.

