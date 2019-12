Sąd Najwyższy podjął decyzję ws. uchwały KRS

Izba Pracy Sądu Najwyższego wydała orzeczenie w sprawie pytania prejudycjalnego, które skierowano do TSUE. Podjęto decyzję o uchyleniu uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.

Decyzję SN wyjaśniał rzecznik Sądu Michał Laskowski. Zaapelował o ustabilizowanie "tej sytuacji w drodze korekt ustaw o KRS i SN”. - Trudno będzie zignorować to, co powiedział dziś Sąd Najwyższy - zaznaczył. I dodał, że rząd i parlament powinny podjąć działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji prawnej w Polsce.