Wyrok TSUE ws. Polski. Sąd Najwyższy wyznaczył termin pierwszej rozprawy

Sąd Najwyższy zaczyna rozpatrywanie pierwszej ze spraw, których dotyczy listopadowy wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Pierwsze posiedzenie Izby Pracy i Ubezpieczeń społecznych odbędzie się 5 grudnia.

Przypomnijmy: 19 listopada unijny trybunał wydał wyrok ws. nowej Krajowej Rady Sądownictwa oraz Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego . TSUE badało te instytucje pod kątem zgodności z prawem unijnym. Zgodnie z orzeczeniem to Sąd Najwyższy ma rozpatrywać niezależność nowo powołanej izby.

Wiadomo, że skład orzekający w pierwszej takiej sprawie będzie składał się z 3 osób. Przewodniczącym będzie sędzia Piotr Prusinowski, sędzią sprawozdawcą będzie Bohdan Bieniek. Dołączy do nich także sędzia Dawid Miąsik.

Tuż po ogłoszeniu wyroku przez unijny Trybunał, I prezes Sądu Najwyższego zorganizowała konferencję prasową. - TSUE przyznał, że to, co mówiliśmy od lat, że zmiany legislacyjne, wprowadzane ekspresowo bez debaty, bez poszanowania demokratycznego systemu stanowienia praw, doprowadziły do tego, że polskie sądownictwo stało się upolitycznione. Tak nie może być w demokratycznym państwie - mówiła w połowie listopada prof. Małgorzata Gersdorf.