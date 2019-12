Magdalena Środa: Ja bym bardzo chciała mieć 9 tys. w Warszawie

Marcin Kulasek z SLD stwierdził, że za 9 tys. zł miesięcznie może nie utrzymać się w Warszawie. - Pensja profesora na uniwersytecie wynosi znacząco mniej niż 9 tysięcy - skomentowała prof. Magdalena Środa.

Teraz do tych słów odniosła się profesor nadzwyczajna na Uniwersytecie Warszawskim Magdalena Środa. - Niestety, SLD ma taką dolegliwość, zarówno co do własnego statusu materialnego, jak i poglądów - powiedziała w rozmowie z Radiem ZET.