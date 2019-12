Angela Merkel w Auschwitz. "Był to niemiecki obóz śmierci"

Obecność polityków w Miejscu Pamięci ma związek z 10. rocznicą powstania Fundacji Auschwitz-Birkenau. Szefowie rządów Polski i Niemiec oddali hołd poległym oraz wspólnie złożyli znicze przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu.

Następnie przeszli do obozu Auschwitz II-Birkenau. To właśnie tam dokonywano brutalnych eksterminacji. W historycznym budynku tzw. centralnej sauny, odbyła się uroczystość 10-lecia istnienia Fundacji Auschwitz-Birkenau z udziałem obu polityków.

Angela Merkel: Był to niemiecki obóz. Ważne, aby to podkreślić

- Dzisiaj odchodzą ludzie, którzy są świadkami tamtych strasznych czasów. Jesteśmy zobowiązani, żeby tę pamięć pielęgnować, bo jeżeli pamięć odchodzi, to tak, jakbyśmy zapewnili 2 razy cierpienie tym, którzy przeżyli tu niewyobrażalne piekło - powiedział Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że opowiadał wcześniej kanclerz Merkel o Treblince, gdzie również w okrutnych okolicznościach zginęło około 800 tys. osób. - To również symbol tamtych czasów. Zofia Kossak-Szucka mówiła, że kto jest bierny wobec zła, jest współuczestnikiem zła - skomentował.

- Był to niemiecki obóz śmierci zarządzany przez Niemców - przypomniała z kolei Angela Merkel. - Ważne jest dla mnie, aby to podkreślić. Ważne jest, aby wskazać sprawców - dodała. Szefowa niemieckiego rządu podkreśliła, że pamięć o tych tragicznych wydarzeniach musi trwać i skłaniać do refleksji.