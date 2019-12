Apel do Ursuli von der Leyen. Domagają się od TSUE "środków tymczasowych". Chodzi o sędziów

Kilkudziesięciu prawników z uniwersytetów w Polsce i na świecie wystosowało apel do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Domagają się podjęcia kroków w obronie sędziów w Polsce.

"Czas najwyższy zaakceptować fakt, że mamy do czynienia z sytuacją, w której prawo Unii Europejskiej przestało działać. Wobec tego, zanim ulegnie ona dalszemu pogorszeniu, lub dojdzie do wywołania nieodwracalnej szkody, niezbędne jest zarządzenie środków tymczasowych" - cytuje sygnatariuszy oko.press.

Warto przypomnieć, że niedawno Małgorzata Gersdorf zaapelowała do sędziów Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, by powstrzymali się od orzekania. Prezes SN chce także, by nie podejmowali żadnych czynności w prowadzonych sprawach.

Tymczasem rząd wyraził zaniepokojenie postępowaniem sędziów, "którzy kwestionują status innych sędziów, manipulując wyrokiem TSUE z 19 listopada". Odniesiono również się do demonstracji poparcia dla sędziów, które odbywały się w całej Polsce. Była to reakcja na wyrok TSUE oraz to, jak zinterpretował go Paweł Juszczyszyn. Zażądał on od Kancelarii Sejmu ujawnienia list poparcia dla sędziów (członków nowej KRS), którzy wydali wyroki, w sprawie, którą badał.