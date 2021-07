Donald Tusk trzyma kciuki za premiera ws. TSUE

Tusk pytany o list KE wzywający Polskę do zastosowania decyzji TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego stwierdził, że "PiS-owskiemu rządowi" nie zależy na przywróceniu praworządności w Polsce. - To nie jest spektakularny pojedynek między Brukselą, Unią Europejską a Warszawą, czy Polską. To jest upór, który będzie nas kosztował bardzo wiele i nie mówię tutaj tylko o pieniądzach - powiedział.