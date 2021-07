Donald Tusk wzywa Jarosława Kaczyńskiego do konfrontacji. "Na udeptanej ziemi, wszędzie, gdzie chcesz"

- Prezes Jarosław Kaczyński ma problem z pewnymi kompetencjami i to czasami widać bardzo wyraźnie, ale w tym jest niezwykle kompetentny. Nie ma lepszego fachowca w Polsce od dzielenia ludzi, naznaczania ludzi, od dzielenia narodu polskiego na zwalczające się mniejszości, kłócące się grupy i rodziny - mówił Donald Tusk, p.o. przewodniczącego Platformy Obywatelskiej podczas wiecu w Gdańsku. Były premier zaapelował do wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego o zorganizowanie wspólnej debaty. - Demokracja polega na tym, żeby nie napuszczać ludzi na siebie. Rolą liderów jest chronić ludzi przed konfliktem i brać na siebie konfrontację. Panie Kaczyński, wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz na udeptanej ziemi, wymieńmy się argumentami. Zostaw ludzi w świętym spokoju, daj im normalnie ze sobą rozmawiać. Chcesz konfrontacji, poważnego starcia na argumenty? Jestem do dyspozycji wszędzie, gdzie chcesz - apelował były szef Rady Europejskiej.