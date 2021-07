Donald Tusk rusza w Polskę. Które regiony odwiedzi?

Sam Tusk mówił w niedzielę, że chce odwiedzić wszystkie regiony. - Do wyborów może jest szansa, że odwiedzę wszystkie powiaty. Bardzo chętnie i naprawdę z dużą radością odwiedzę większość tych miejsc, w których byłem jako premier, żeby usłyszeć wszystko to, co mam usłyszeć, nie tylko dobre rzeczy - powiedział.