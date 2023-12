Donald Tusk podjął decyzję. W sieci posypały się komentarze

"To lepsze z punktu widzenia tworzenia prawa od tego, co widzieliśmy w ostatnim tygodniu. Ale jeśli Andrzej Duda zawetuje tę ustawę, a jest to co najmniej bardzo możliwe, to będą kolejne dwa częściowo stracone lata w kluczowej dekadzie polskiej transformacji" - stwierdził natomiast dziennikarz Patryk Strzałkowski.