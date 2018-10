Donald Tusk o Kosiniaku-Kamyszu. "To jest wyjątkowo utalentowany i zdeterminowany polityk"

- Czasem trzeba z większą cierpliwością o nim pomyśleć, zwłaszcza gdy jego argumentacja nie jest przekonująca - powiedział Donald Tusk o prezydencie. Przewodniczący Rady Europejskiej skomentował również doniesienia o jego ewentualnych planach wobec szefa PSL-u.

- To jest wyjątkowo utalentowany i zdeterminowany polityk - zaznaczył w środę Donald Tusk, mając na myśli Władysława Kosiniaka-Kamysza. Z informacji Wirtualnej Polski wynika, że przewodniczący Rady Europejskiej poważnie myśli o starcie w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Były premier odniósł się również do wyborów samorządowych i obecnego rządu. – Kto wygrał wybory, to pytanie do PKW oczywiście. Jeden wynik tych wyborów jest dla mnie oczywisty. Rządzący dzisiaj w Polsce nie powinni podejmować decyzji, tak jakby mieli 100 proc. lub 90 proc. - uznał.