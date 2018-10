Andrzej Duda w Berlinie. Tłumaczy zależność między żarówką energooszczędną a demokracją

Prezydent w stolicy Niemiec odpowiadał na pytania dziennikarzy podczas Forum Polsko-Niemieckiego. Skomentował decyzję TSUE ws. Sądu Najwyższego, a także odniósł się do problemów naszego kraju w UE.

Dopytywany dlaczego Radiowa Trójka nie relacjonowała w sobotę decyzji TSUE odpowiedział, że nie ma wpływu na media w Polsce, bo one są wolne. - Gdyby doszło do gwałtu na grupie kobiet, polskie media z pewnością by o tym pisały - powiedział prezydent, cytowany na Twitterze przez dziennikarza "Rzeczpospolitej" Michała Szułdrzyńskiego.

To aluzja do wydarzeń z Kolonii, gdzie napastnicy molestowali kobiety w sylwestrową noc. Doniesienia złożyło ok. 130 kobiet, a zajście ujrzały światło dzienne po kilku dniach. Duda odniósł się też do kwestii problemów naszego kraju z demokracją w Unii Europejskiej. "Ludzie w Polsce zastanawiają się, dlaczego nie mogą w sklepie kupić normalnej żarówki tylko energooszczędną. Dlaczego? Bo Unia zabroniła" - skomentował.