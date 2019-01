Detektywi chcieli sprawdzić wariografem kolegów Michała Rosiaka. Zgodził się jeden

Trzej koledzy zaginionego studenta Michała Rosiaka zostali poproszeni przez biuro detektywistyczne o udział w badaniu wariografem. Dwaj odmówili. Detektywi zapewnili, że nie chcą, aby "wylała się na nich fala hejtu", ale sprawdzą, czy "mają coś do ukrycia".

- To jest po prostu jedno z podjętych przez nas działań. Odpowiedzi na te pytania mogłyby nas przybliżyć do poznania prawdy, co wydarzyło się w klubie - powiedział w rozmowie z portalem onet.pl Bartosz Weremczuk z biura detektywistycznego Weremczuk & Wspólnicy.