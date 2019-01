Gdzie jest Michał Rosiak? Pojawiło się nagranie z autobusu

Policja i agencja detektywistyczna poszukują od tygodnia 19-letniego studenta z Poznania. Chłopak wyszedł z klubu ze striptizem, a później zniknął. Policja trafiła na nagranie z monitoringu.

Michał Rosiak, student Politechniki Poznańskiej, w nocy z czwartku na piątek bawił się w centrum Poznania z trzema kolegami. Po północy wszedł do klubu nocnego Euphoria ze striptizem, gdzie przebywał kilkadziesiąt minut. Jak twierdzą koledzy 19-latka, został zaproszony przez jedną ze striptizerek na prywatny taniec, chociaż nie miał pieniędzy.

- Oni nie planowali tam wejść. Tamtego wieczoru świętowali zdane kolokwium w jednym z pubów i planowali pójść do innego klubu, gdzie bawią się studenci. To, że weszli do klubu Euphoria, było przypadkiem. Zostali zaproszeni na darmowego drinka. A każdy, kto był studentem, wie, że zaproszenie na darmowego drinka może skusić. Z racji tego, że żadna z tych osób nie pochodziła z Poznania, nie zdawali sobie sprawy, że wcześniej było tam miejsce owiane złą sławą. Niestety skorzystali z tej propozycji - powiedział "Głosowi Wielkopolskiemu" Bartosz Weremczuk z biura detektywistycznego Weremczuk&Wspólnicy.