Brutalne zabójstwo Polaka w Irlandii. Zatrzymano trzy osoby

Irlandzka policja poinformowała, że zatrzymała trzy osoby w związku z zabójstwem 35-letniego Mikołaja W. Mężczyzna został brutalnie zamordowany we własnym domu w Ballincollig w hrabstwie Cork w czerwcu ubiegłego roku.

Do ataku na dom Polaków doszło 10 czerwca 2018 r. około godz. 3.00 w nocy. Grupa uzbrojonych w maczety mężczyzn wdarła się do domu i brutalnie pobiła 35-letniego Mikołaja W. i jego żonę. Według relacji żony, sprawców było co najmniej trzech. Wszyscy mieli na twarzach kominiarki. Zaatakowali jej męża. Uderzali w głowę i górną część ciała.