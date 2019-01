19-latek zaginął. Nowe fakty. "Wysłał zdjęcie na Snapchacie"

Policja i rodzina wciąż poszukują 19-letniego Michała Rosiaka, który zaginął po krótkiej wizycie w nocnym klubie. Chłopak jakby zapadł się pod ziemię. Teraz w sprawie pojawiło się nowe nagranie z monitoringu oraz informacja o aktywności na telefonie komórkowym.

Michał Rosiak, student Politechniki Poznańskiej, w nocy z czwartku na piątek bawił się w centrum Poznania z trzema kolegami. Po północy wszedł do klubu nocnego Euphoria ze striptizem, gdzie przebywał kilkadziesiąt minut. Jak twierdzą koledzy 19-latka, został zaproszony przez jedną ze striptizerek na prywatny taniec , chociaż nie miał pieniędzy.

- Chwilę wcześniej chłopcy zostali zaproszeni na darmowego drinka. A każdy, kto był studentem, wie, że zaproszenie na darmowego drinka może skusić. Z racji tego, że żadna z tych osób nie pochodziła z Poznania, nie zdawali sobie sprawy, że wcześniej to miejsce było owiane złą sławą. Niestety skorzystali z propozycji - powiedział "Głosowi Wielkopolskiemu" Bartosz Weremczuk z biura detektywistycznego Weremczuk&Wspólnicy.

Nagranie z autobusu linii 248

Na nagraniach z monitoringu widać, że zaginiony student idzie samotnie, spokojnie, z nikim nie rozmawia. - Nikt go nie gonił, nikt go nie zaczepiał, on się nie zataczał. Po prostu szedł - informował rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak.